Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vuruldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus birlikleri kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Rusya kentte tam kontrolü sağladıklarını duyururken, Ukrayna tarafı ise kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor.

Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu - Video



RUS TANKLARI UKRAYNA SOKAKLARINDA DEVRİYE GEZİYOR

Kentte haftalardır yaşanan çatışmalar hala devam ederken, kent içinde 2 taraf arasındaki çatışmalar ise şiddetlenerek devam ediyor. Mariupol kentinde kaydedilen bir görüntüde, Rus birliklerinin kentte kontrolü sağlamak için sürekli devriyeler yaptığı sırada Rus ordusuna ait T-72 tipi tank bir sokağa girdi.





TANKSAVAR İLE SALDIRDI

Görüntülerde, çevrede Ukrayna askerlerinin olup olmadığını kontrol ederek ilerleyen tankı hedefine alan bir Ukraynalı direnişçi ise gizlendiği binanın penceresinden el tipi bir tanksavarı ateşledi.

Binanın penceresinden görüntüleri çeken kişi ise, "Yaşasın Azov taburu" ifadelerini kullandı.





PATLATAMADI

Tankın üst kısmı roketin vurmasıyla birlikte alev alırken, tank patlamayarak hiçbir şey olmamış gibi sokakta ilerleyişine devam etti.



