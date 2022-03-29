Petrol
107.87
1.23%
Euro
16.31
0.18%
Dolar
14.83
0.10%
Altın
918.79
0.32%
Borsa
2172
-0.14%
Bitcoin
704.351
1.56%
BTXN Coin
37.20
-8.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

    Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vuruldu.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 04:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus birlikleri kontrolü sağlamaya çalışıyor.

    Rusya kentte tam kontrolü sağladıklarını duyururken, Ukrayna tarafı ise kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor.

    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu - Video

    RUS TANKLARI UKRAYNA SOKAKLARINDA DEVRİYE GEZİYOR

    Kentte haftalardır yaşanan çatışmalar hala devam ederken, kent içinde 2 taraf arasındaki çatışmalar ise şiddetlenerek devam ediyor. Mariupol kentinde kaydedilen bir görüntüde, Rus birliklerinin kentte kontrolü sağlamak için sürekli devriyeler yaptığı sırada Rus ordusuna ait T-72 tipi tank bir sokağa girdi.

    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu #1

    TANKSAVAR İLE SALDIRDI

    Görüntülerde, çevrede Ukrayna askerlerinin olup olmadığını kontrol ederek ilerleyen tankı hedefine alan bir Ukraynalı direnişçi ise gizlendiği binanın penceresinden el tipi bir tanksavarı ateşledi.

    Binanın penceresinden görüntüleri çeken kişi ise, "Yaşasın Azov taburu" ifadelerini kullandı.

    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu #2

    PATLATAMADI

    Tankın üst kısmı roketin vurmasıyla birlikte alev alırken, tank patlamayarak hiçbir şey olmamış gibi sokakta ilerleyişine devam etti.

    Mariupol’de bir Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Modeme kaçak bağlananlar, telefondan nasıl bulunur
    Teknoloji

    Modeme kaçak bağlananlar, telefondan nasıl bulunur

    Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait tekneyi makam aracı yaptı
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu, belediyeye ait tekneyi makam aracı yaptı

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir