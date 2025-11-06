Mark Rutte: İttifak, Rusya'dan daha fazla mühimmat üretiyor

- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yı geride bırakarak İttifak'ın daha fazla mühimmat ürettiğini belirtti.
- Rutte, bu gelişmenin NATO zirvesinde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştiğini ve savunma sanayisinin önemini vurguladı.
- Ayrıca NATO'nun küresel ortaklarla iş birliğini genişletmesi gerektiğini dile getirdi.
NATO, dünyadaki anlaşmazlıkları temel alarak mühimmat üretimi konusunda hız verdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen sanayi ve NATO bağlamında düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olan NATO-Sanayi Forumu'nun açılışında konuşarak bu konudaki gelişimi aktarırken Rusya örneğini verdi.
"ON YILLARDIR YAPTIĞIMIZDAN DAHA FAZLASINI ÜRETİYORUZ"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yakın zamana kadar Rusya'nın NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat ürettiğini ancak son dönemdeki hamlelerle bu gidişatın tersine çevrildiğini belirterek şöyle konuştu:
Mühimmat konusunda zaten gidişatı tersine çeviriyoruz. Yakın zamana kadar Rusya, NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat üretiyordu ancak artık durum bu değil. İttifak genelinde şu anda onlarca yeni üretim hattı açıyor ve mevcut olanları genişletiyoruz. On yıllardır yaptığımızdan daha fazlasını üretiyoruz.
HARCAMA VE ÜRETİMİ ARTIRMA KARARI UYGULANIYOR
Rutte, haziran ayında Lahey'de yapılan NATO zirvesinde İttifak'ın savunma harcamaları ve üretimini artırma yönünde alınan kararların halihazırda uygulandığını söyledi.
"MASADA NAKİT VAR DAHA FAZLASI HARCANACAK"
Rutte, iyi bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Masada daha fazla nakit var ve daha da fazlası akacak." dedi.
"RUSYA, ÇİN, KUZEY KORE VE İRAN KÜRESEL KURALLARI BALTALIYOR"
Bunun yanı sıra kabiliyetlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Rutte, "Ekipmana, gerçek ateş gücüne ve elbette en gelişmiş teknolojiye ihtiyacımız var çünkü karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz yere başlattığı savaş, bu tehdidin en bariz örneği ancak Rusya'nın oluşturduğu tehlike, öngörülebilir gelecekte bu savaş sona erdiğinde de sona ermeyecek. Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı güç olmaya devam edecek. Rusya, küresel kuralları baltalama çabalarında yalnız değil. Bildiğiniz gibi Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle iş birliği yapıyor. Savunma sanayi işbirliklerini benzeri görülmemiş seviyelere çıkarıyorlar ve uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar." diye konuştu.
KATILIMCILARDAN FİKİR SUNMALARINI İSTEDİ
Foruma katılan savunma sanayisi temsilcilerine hitap eden Rutte, "Bu salonda büyük ve köklü şirketlerden küçük girişimlere kadar yaratıcı beyinler olduğunu biliyorum. Sunabileceğiniz her şeye ihtiyacımız var ve yaratıcılığınızın gelişebileceği özgür toplumlarda yaşıyoruz. Öyleyse fikirlerinizi getirin, yaratıcılığınızı sınayın ve NATO'yu test alanınız olarak kullanın." çağrısında bulundu.
AB, UKRAYNA, AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA, GÜNEY KORE İLE ORTAK ÇALIŞMA
Rutte, NATO'nun Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkeler de dahil ortaklarıyla çalışması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:
Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var ve çabalarımızı birleştirerek daha fazla üretebilir ve inovasyonu artırabiliriz. Bu hepimize fayda sağlar. Tehlikeli zamanlar cesur eylemler gerektirir ve bu, liderler olarak hepimizden bir dereceye kadar risk toleransı, siyasi risk almamızı gerektirir. Endüstriden bir miktar iş riski alması isteniyor. Hissedarlarınızı düşündüğünüzde, bu sizi kaygılandırabilir. Hükümetlerin uzun vadeli sözleşmeler imzalamasını bekliyorsunuz. Biliyorum ve haklısınız. Bazen hükümetlerin bunu yapması gerekiyor ancak size savunmamıza daha fazla yatırım yapma konusunda siyasi iradenin mevcut olduğunu söyleyebilirim.