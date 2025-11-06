Mark Rutte: İttifak, Rusya'dan daha fazla mühimmat üretiyor

NATO, dünyadaki anlaşmazlıkları temel alarak mühimmat üretimi konusunda hız verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen sanayi ve NATO bağlamında düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olan NATO-Sanayi Forumu'nun açılışında konuşarak bu konudaki gelişimi aktarırken Rusya örneğini verdi.

"ON YILLARDIR YAPTIĞIMIZDAN DAHA FAZLASINI ÜRETİYORUZ"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yakın zamana kadar Rusya'nın NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat ürettiğini ancak son dönemdeki hamlelerle bu gidişatın tersine çevrildiğini belirterek şöyle konuştu:

Mühimmat konusunda zaten gidişatı tersine çeviriyoruz. Yakın zamana kadar Rusya, NATO müttefiklerinin toplamından daha fazla mühimmat üretiyordu ancak artık durum bu değil. İttifak genelinde şu anda onlarca yeni üretim hattı açıyor ve mevcut olanları genişletiyoruz. On yıllardır yaptığımızdan daha fazlasını üretiyoruz.

HARCAMA VE ÜRETİMİ ARTIRMA KARARI UYGULANIYOR

Rutte, haziran ayında Lahey'de yapılan NATO zirvesinde İttifak'ın savunma harcamaları ve üretimini artırma yönünde alınan kararların halihazırda uygulandığını söyledi.

"MASADA NAKİT VAR DAHA FAZLASI HARCANACAK"

Rutte, iyi bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Masada daha fazla nakit var ve daha da fazlası akacak." dedi.

"RUSYA, ÇİN, KUZEY KORE VE İRAN KÜRESEL KURALLARI BALTALIYOR"

Bunun yanı sıra kabiliyetlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Rutte, "Ekipmana, gerçek ateş gücüne ve elbette en gelişmiş teknolojiye ihtiyacımız var çünkü karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz yere başlattığı savaş, bu tehdidin en bariz örneği ancak Rusya'nın oluşturduğu tehlike, öngörülebilir gelecekte bu savaş sona erdiğinde de sona ermeyecek. Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı güç olmaya devam edecek. Rusya, küresel kuralları baltalama çabalarında yalnız değil. Bildiğiniz gibi Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle iş birliği yapıyor. Savunma sanayi işbirliklerini benzeri görülmemiş seviyelere çıkarıyorlar ve uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar." diye konuştu.

KATILIMCILARDAN FİKİR SUNMALARINI İSTEDİ

Foruma katılan savunma sanayisi temsilcilerine hitap eden Rutte, "Bu salonda büyük ve köklü şirketlerden küçük girişimlere kadar yaratıcı beyinler olduğunu biliyorum. Sunabileceğiniz her şeye ihtiyacımız var ve yaratıcılığınızın gelişebileceği özgür toplumlarda yaşıyoruz. Öyleyse fikirlerinizi getirin, yaratıcılığınızı sınayın ve NATO'yu test alanınız olarak kullanın." çağrısında bulundu.

AB, UKRAYNA, AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA, GÜNEY KORE İLE ORTAK ÇALIŞMA

Rutte, NATO'nun Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkeler de dahil ortaklarıyla çalışması gerektiğine değinerek, şunları kaydetti: