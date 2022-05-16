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    McDonald’s Rusya’daki restoran ağını satma kararı aldı

    ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's, Rusya’daki şubelerini satacağını duyurdu.
    • 16.05.2022 - 14:51
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    McDonald’s Rusya’daki restoran ağını satma kararı aldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı 'askeri harekat' 3'üncü ayıona girmek üzere.

    Savaşın hemen başında ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına küresel ölçekli firmalar da katılmıştı.

    Birçok firma ya ülkeden çıktı ya da faaliyetlerini geçici bir süreliğine askıya aldı.

    O markalardan biri olan ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's 2 aydır askıya aldığı organizasyonunun ardından ülkeden çıkma kararı aldı.

    Restoran ağını satacak

    McDonald's, 32 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya’dan çekilme kararı aldığını ve buradaki şubelerini satacağını açıkladı.

    İşletmelerini yerel bir yatırımcıya satmayı planlayan McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’daki çalışanların şubeler kapatılana kadar maaşlarını almaya devam edeceği belirtildi.

    Kararı vermek kolay olmadı

    McDonald's'ın CEO'su Chris Kempczinski ABD basınına yaptığı açıklamada bu kararı vermenin kolay olmadığını ifade ederek, “Bazıları yiyeceğe erişim sağlamanın ve on binlerce sıradan vatandaşı çalıştırmaya devam etmenin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünebilir. Ancak Ukrayna'daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil” dedi.

    Birçok marka ve restoran zinciri Rusya'daki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurma kararı almış ancak yalnızca bir kaç marka ülkeden tamamen çekileceğini açıklamıştı.

    McDonald’s Rusya’daki restoran ağını satma kararı aldı #1

    Martta faaliyetlerini durdurmuştu

    McDonald's da Mart ayında, faaliyetlerini geçici olarak durduracağını açıklamış, ancak birçok çalışan ve aktivist markanın tamamen ülkeden çekilmesi için baskı uygulamıştı.

    McDonald's'a ait restoranların satışının ardından artık marka ve logosunun kullanılamayacağı belirtildi.

    İHA'nın haberine göre ABD merkezli McDonald's’ın 100’den fazla ülkede 39 bin restoranı bulunuyor.

    McDonald’s Rusya’daki restoran ağını satma kararı aldı #2


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