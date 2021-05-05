Meghan Markle çocuk kitabı yazdı

Yazdığı çocuk kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Markle için, babasıyla görüşmediği belirtilerek 'ironik' yorumu yapıldı.

Kraliyet'in en fazla konuşulan üyelerinden biris olan Prens Harry'nın eşi Meghan Markle, bir çocuk kitabı yazdı. Markle'ın kitabı 8 Haziran'da çıkacak.

Kitabın yazıldığının duyulması üzerine İngiliz basını, Düşes'i eleştiri yağmuruna tuttu.

BASIN ELEŞTİRİLERİ SERTLEŞTİRDİ

Prens Harry ile birlikte İngiltere'den ayrılarak yeni bir düzen kuran Meghan Markle, ikinci kez hamile. Markle bu haberi, büyük ses getiren Oprah röportajıyla duyurmuştu.

Bu hamilelik haberinin ardından da bir çocuk kitabı yazdığına yönelik haberler çıktı. Kitabın bir baba ve oğlunun hikayesini anlattığı belirtildi. Ancak İngiliz basını, bu durumun 'ironik' olduğunu yazdı.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR

İngiliz basınının Markle eleştirmesinin asıl nedeni, babasıyla görüşmüyor olması. Markle, eşini de babasıyla tanıştırmaktan kaçındı.

Bu durum üzerine yazdığı baba-çocuk kitabı eleştirilerin hedefi oldu.

"EŞİME YAZDIĞIM ŞİİRDEN ESİNLENDİM"

Markle, kitapla ilgili açıklamasında, "The Bench, Babalar Günü'nde eşime yazdığım bir şiir olarak başladı, bir ay sonra Archie doğdu. Şiir bu hikayeye dönüştü." ifadesini kullandı.



