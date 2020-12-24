Meghan Markle ve Prens Harry'den Noel kartı

Her yıl geleneksel olarak basılan kraliyet ailesi Noel kartlarında eksik tamamlandı. Kraliyetten çıksalar da geleneği sürdüren Sussex Ailesi, oğulları Archie ile olan Noel kartını yayınladı.

Meghan Markle ve Prens Harry’den beklenen Noel kartları geldi.

Böylece her yıl geleneksel olarak basılan Noel kartlarında eksik tamamlanmış oldu.

Meghan ve Harry çifti, yakında iki yaşına girecek olan oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile birlikte poz verdi.

BÜYÜK BENZERLİK

Fotoğrafta küçük Archie’nin babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Noel kartı karesinin Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland’in annesinin evinde çekildiği öğrenildi.

DERNEK PAYLAŞTI

Sussex Ailesi’nin Noel kartı, İngiliz hayvan hakları derneği Mayhew üzerinden paylaşıldı.

Meghan Markle, 2019'un başlarında irtibat kurduğu derneğin yönetimine geçmişti. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Meghan ve Harry’nin derneğe bağışta bulundukları da belirtildi.

“BİRKAÇ HAYIR KURUMUNA BAĞIŞ YAPTIK”

Meghan Markle ise derneğin web sitesinde şu notu yazdı:

“Bu yıl ailece sizleri göz önünde bulundurarak, birkaç hayır kurumuna bağış yaptık. Evsiz ailelere yardımcı olan yerel bir California organizasyonundan Birleşik Krallık'taki iki derneğe: Biri hayvan ve toplum refahını destekleyen, diğeri ise Uganda'da çocukları eğitmeye ve yoksullukla mücadele etmeye yardımcı olan fon. Onların çalışmalarını hepimiz adına onurlandırdık.”

PRENS GEORGE’UN KISA PARMAĞI

Kısa süre önce Prens William ile Kate Middleton çifti, üç çocuğu Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis (2) ile birlikte poz verdiği fotoğrafı Noel kartı olarak bastırmıştı.

Kartta net bir şekilde görülen Prens George’un kısa parmağı büyük ses getirmişti.