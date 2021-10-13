Meghan Markle ve Prens Harry’nin vaftiz kararı

Oğulları Archie'nin vaftiz törenini İngiltere'de yapan ancak Kraliyet geleneklerini uygulamayan Meghan Markle ve Prens Harry'nin, kızları Lilibet için İngiltere'ye gitmeyeceği öne sürüldü.

Geçen yıl Kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye taşınan Meghan ve Harry çiftinin, Prenses Diana’nın anma töreni için aldıkları İngiltere’ye gitmeme kararını, kızları Lilibet’in vaftiz edilmesi için de uygulayacağı öne sürüldü.

Henüz dört aylık olan Lilibet, iki yaşındaki ağabeyi Archie gibi Windsor’da vaftiz edilmeyecek.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Meghan-Harry çifti, vaftiz törenini Kaliforniya’daki Episcopal Kilisesi’nde düzenleyecek.

İNGİLİZ KİLİSESİ MENSUBU OLAMAYACAK

Bu durumda Lilibet, otomatikman İngiliz Kilisesi’nin üyesi olamayacak. Ancak küçük Lilibet, büyüdüğünde, kendi isteğiyle İngiliz Kilisesi’ne katılabilecek.

İngiliz Kilisesi, Batı Kilisesi'nin İngiltere kolunu meydana getiriyor. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul eden İngiliz Kilisesi, Papa’nın otoritesini kabul etmiyor.

MEGHAN YİNE İSTEMEDİ

Bazı kaynaklar çiftin vaftiz töreni için kesin olarak İngiltere’ye gitmeyeceğini söylerken, bazıları da “yüksek ihtimalle” gitmeyebileceklerini belirtti.

Meghan ve Harry çiftinin sözcüleri ise Lilibet’in vaftiz töreni planlarının henüz tamamlanmadığını, törenin İngiltere’de yapılmamasının bir “spekülasyon” olduğunu aktardı.

Vaftiz kararının Meghan Markle’dan kaynaklandığı da yine iddialar arasında…

KRALİYET GELENEĞİNE UYMADILAR

Çift, 2019’da oğulları Archie’nin vaftiz törenini aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla yapmış, Kraliyet geleneğin aksine vaftiz anne ve babalarının isimlerini açıklamamış, törene basını ve halkı almamışlardı.