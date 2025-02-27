Mehmet Şimşek, Japonya Devlet Bakanı Hiroaki ile bir araya geldi

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde Japonya Devlet Bakanı Hiroaki Saito ile de bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıları kapsamında Almanya, Polonya ve İtalya maliye bakanları ile de görüşmüştü.

KARŞILIKLI TİCARETİN ARTIRILMASI İLE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede, Japon hükümetinin ülkemizin Asya Kalkınma Bankası’ndaki statü değişikliğine verdiği destek ile deprem sonrası sağladığı yardımlar için teşekkür edildi. Ayrıca, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ile üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatları değerlendirildi.

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FRANSA MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Şimşek, G20 toplantıları kapsamında Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard ile bir araya geldi.

Görüşmede, karşılıklı yatırım ve ticaret konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel entegrasyonun artan önemi ve üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları ele alındı.

RUSYA MALİYE BAKANI

Mehmet Şimşek, toplantılar kapsamında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdi.