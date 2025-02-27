Mehmet Şimşek, G20 ülkelerinin Maliye Bakanları ile görüştü

DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrine gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da Bakan Mehmet Şimşek'e eşlik etti.

ALMANYA MALİYE BAKANI İLE BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemi ele alındı.

POLONYA MALİYE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Şimşek'in AB Konseyi Dönem Başkanı Polonya’nın Maliye Bakanı Andrzej Domanski ile de ikili yatırımların ve ticaretin artırılması, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel entegrasyonun önemini ele aldığı ifade edildi.

İTALYA MALİYE BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Şimşek temasları çerçevesinde ayrıca İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, artan karşılıklı yatırımlar, Türkiye-AB ilişkileri ve üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi.