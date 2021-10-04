Meksika Devlet Başkanı Obrador'un konuşması sırasında toplantı basıldı

Kasırgadan etkilenen göstericiler, hükümetten yardım talebinde bulundu. Protestoculardan bazıları, Obrador'un yanına kadar gelerek konuşmaya çalıştı.

Meksika'da ağustos ayında meydana gelen ölümlü Grace Kasırgası, yıkımlara neden oldu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kasırga nedeniyle zarar görenlere sağlanan desteği görüşmek üzere Puebla eyaletinin Huauchinango şehrinde basın toplantısı düzenledi.

GÖSTERİCİLER BİNAYA GİRDİ

Toplantı, dışarıda toplanan yaklaşık 300 kişilik bir grubun binayı basması sonucu yarıda kesildi.

Grace Kasırgası nedeniyle maddi zarara uğradıklarını ve hükümetin henüz kendilerine destek vermediğini savunan protestocular, basın toplantısının gerçekleştirildiği konferans binasının önünde toplandı.

TOPLANTIYI BASTILAR

Pankart taşıyan ve hükümet karşıtı sloganlar atan grup, daha sonra güvenlik bariyerini aşarak toplantı salonuna girdi.

Öfkeli grup, burada da slogan atmaya devam ederken, Obrador konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Bazı protestocuların, Obrador’un yanına kadar gelerek kendisiyle bizzat konuşmaya çalıştığı görüldü.

Meksika'da protestocular, Devlet Başkanı Obrador'un toplantısını bastı ViDEO

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Obrador, protestocuların toplantı odasında kalmalarını kabul etti ancak onlardan sessiz olmalarını ve konuşmasına izin vermelerini istedi.

Daha sonra konu ile ilgili açıklama yapan Obrador, hükümetin Grace Kasırgası’ndan etkilenenlere ev eşyası, konut iyileştirme desteği sağlayacağını ve mahsul kaybı olan çiftçilere de maddi destek vereceğini söyledi.

"DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR..."

Obrador konuşmasında ayrıca, yapılacak tüm destek ve yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini bildirirken, mevcut hükümetin daha önce hiç olmadığı kadar halka yardım ettiğini savundu.

Meksika’ya ilk olarak 19 Ağustos’ta Quintana Roo eyaletinde ulaşan Grace Kasırgası burada büyük bir hasara yol açmazken, Meksika Körfezi’nden batıya doğru ilerlemeye devam etmiş ve 2 gün sonra daha da şiddetlenerek 21 Ağustos’ta Veracruz eyaletinde tekrar karaya ulaşmıştı.

KASIRGANIN BİLANÇOSU

Veracruz ve Puebla eyaletlerinde büyük hasara neden olan Grace Kasırgası’nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce evde büyük hasar meydana gelmişti.

Kasırga ayrıca, birçok tarım arazisinde de tahribata yol açmıştı.