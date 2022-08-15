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    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü

    Minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Minibüs, çalışmalar sonucu kurtarılırken şoför kaçtı.
    • 15.08.2022 - 23:05
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    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü

    Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Xochimilco bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs, kaza yaptı.

    Minibüs, yol kenarındaki satış tezgahına çarptı ve ardından da su kanalına düştü.

    7 kişi yaralandı

    Kazada yiyecek satış tezgahında bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Şoför kaçtı

    Kanala düşen minibüs itfaiye ve acil yardım ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

    Minibüs şoförünün kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    O an kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü #1

    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü #2

    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü #3

    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü #4

    Meksika’da bir minibüs su kanalına düştü #5


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