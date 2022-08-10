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    Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı

    Mexico City’de emniyet güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, polis ekipleri tarafından darbedildi. Olayda 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise tutuklandı.
    • 10.08.2022 - 22:34
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 22:38
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    Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı

    Meksika’nın başkenti Mexico City’de trafik polislerinin kontrol noktasında bir araç ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı.

    Polisin ısrarı üzerine, araçta bulunanlar dışarı çıkarak polis ekiplerine saldırdı.

    Çıkan kavga, çevredeki bazı vatandaşların katılımıyla büyürken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Bazı polisler vatandaşlara sopalarla saldırdı

    Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı polislerin vatandaşlara sopalarla saldırdığı, olayın görüntülerini kaydeden bir kadını ise hakaret ederek darbettiği görüldü.

    2 kişi tutuklandı, 3 kişi yaralandı

    Olayda polise saldıran 2 kişi tutuklanırken 3 kişinin ise polis memurları tarafından darbedilerek yaralandığı bildirildi.

    "Polisin davranışı kabul edilemez"

    İHA'nın haberine göre; Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olay hakkında yaptığı açıklamada, şiddet uygulayan polis memurlarının davranışının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların sıfır toleransla cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı VİDEO


    Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı #1

    Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı #2


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