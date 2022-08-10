Meksika’da polis şiddeti sonucu 3 kişi yaralandı

Mexico City’de emniyet güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, polis ekipleri tarafından darbedildi. Olayda 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise tutuklandı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de trafik polislerinin kontrol noktasında bir araç ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı.

Polisin ısrarı üzerine, araçta bulunanlar dışarı çıkarak polis ekiplerine saldırdı.

Çıkan kavga, çevredeki bazı vatandaşların katılımıyla büyürken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bazı polisler vatandaşlara sopalarla saldırdı

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı polislerin vatandaşlara sopalarla saldırdığı, olayın görüntülerini kaydeden bir kadını ise hakaret ederek darbettiği görüldü.

2 kişi tutuklandı, 3 kişi yaralandı

Olayda polise saldıran 2 kişi tutuklanırken 3 kişinin ise polis memurları tarafından darbedilerek yaralandığı bildirildi.

"Polisin davranışı kabul edilemez"



İHA'nın haberine göre; Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olay hakkında yaptığı açıklamada, şiddet uygulayan polis memurlarının davranışının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların sıfır toleransla cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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