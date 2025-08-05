Meksika'da terk edilmiş evde 32 insana ait ceset kalıntıları bulundu

Meksika'da dehşet veren olay...

Guanajıato eyaletinde terk edilmiş bir evde, parçalanmış insan cesetleri bulundu.

Cesetlerin, 32 kişiye aite olduğu belirlendi.

Eyalet savcılığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, kalıntıların şu ana kadar 15 kişiye ait kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

PLASTİK TORBALAR İÇİNDE BULUNDU

Kalıntılar, Irapuato kentinde kayıp kişileri bulmak amacıyla yürütülen bir arama sırasında bulundu.

Savcılık, cesetlerin “parçalanmış ve karmaşık” bir durumda olduğunu belirterek, bu durumun kimlik tespit sürecini zorlaştırdığını kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ceset parçaları plastik torbalar içinde bulundu.

"SEVDİKLERİNİZİ BULMAYI UMUT EDİYORUZ"

Kayıp kişilerin ailelerinden oluşan “Hasta Encontrarte” (Seni bulana dek) adlı topluluk üyeleri, pazartesi günü olay yerine gelerek yakınları hakkında bilgi almayı ya da yeni bir iz bulmayı umut etti.

İsmini güvenlik gerekçesiyle vermek istemeyen bir kadın AFP’ye yaptığı açıklamada, “Sevdiklerimizi bulmayı umut ediyoruz. Yıllar geçti ve hâlâ hiçbir şey bilmiyoruz. Bu tür toplu mezarlar bulunduğunda orada olmak istiyoruz,” dedi.

EN ÖLÜMCÜL BÖLGE

Orta Meksika’da bulunan Guanajuato, ülkenin sanayi açısından en gelişmiş bölgelerinden biri olmasının yanı sıra önemli turistik destinasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Ancak eyalet, ülkenin en ölümcül bölgesi olarak öne çıkıyor.

DAHA ÖNCE 17 CESET BULUNMUŞTU

Haziran ayında Irapuato’da düzenlenen bir mahalle partisine silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 20 kişi de yaralanmıştı. Mayıs ayında ise aynı kentte, terk edilmiş bir evde 17 ceset bulunmuştu.

Guanajuato’daki şiddetin büyük bölümü, Santa Rosa de Lima çetesi ile Jalisco Yeni Nesil Karteli arasındaki uyuşturucu ve çıkar çatışmalarına bağlanıyor. Bu iki yapı, Meksika’nın en güçlü organize suç örgütleri arasında yer alıyor.

2024'TE 3 BİNDEN FAZLA CİNAYET

Resmî verilere göre Guanajuato, 2024 yılında 3.100'den fazla cinayetle Meksika genelinde en fazla cinayetin işlendiği eyalet oldu. Bu rakam, ülke genelindeki tüm cinayetlerin %10,5’ine karşılık geliyor.

Aynı yıl eyalette yaklaşık 3.600 kayıp kişi vakası kayda geçti. Ülke genelinde ise toplam 120 binden fazla kayıp kişi bulunuyor.