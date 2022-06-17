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- Meksika'daki restoranda silahlı saldırı: 4 ölü
Meksika'daki restoranda silahlı saldırı: 4 ölü
Doğum günü partisi için bir restorana giden 4 şahıs, 2 saldırganın silahlı saldırısına uğradı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- 17.06.2022 - 13:37
- Güncelleme : 17.06.2022 - 13:45
Meksika’nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez şehrindeki Denny’s restoranına silahlı saldırı yapıldı.
İHA'nın haberine göre; doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen saldırıda 2 şahıs, içeriye girerek etrafa ateş açtı.
4 ölü, 1 ağır yaralı
Saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı.
Saldırganlar aranıyor
Görgü tanıkları, saldırganların olay yerine 3 araç konvoyuyla geldiğini söyledi.
Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.