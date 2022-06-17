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Meksika'daki restoranda silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika'daki restoranda silahlı saldırı: 4 ölü

Doğum günü partisi için bir restorana giden 4 şahıs, 2 saldırganın silahlı saldırısına uğradı. O anlar ise kameraya yansıdı.