Melania Trump ve Jared Kushner, sonuçları kabullenmeyen Donald Trump için devrede

Melania Trump ve Jared Kushner, sonuçları kabullenmeyen Donald Trump için devrede

59. başkanlık seçim sonuçlarına sert bir şekilde karşı çıkan Başkan Donald Trump'ın, ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin 3 Kasım seçimlerindeki adayı ve mevcut Başkan Donald Trump'a karşı sesler yükselmeye başladı.

Seçim sonuçlarında hile yapıldığını iddia ederek, sonuçları kabul etmeyeceklerini ve mahkemeye gideceklerini belirten Trump, ailesi tarafından sonuçları kabul etmesi konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

"YENİLGİYİ KABUL ETME VAKTİ"

CNN International'ın konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Melania Trump, eşi Donald Trump'a "Yenilgiyi kabul etme vakti geldi." dedi.

KUSHNER DEVREYE GİRDİ

Trump'ın damadı ve aynı zamanda kıdemlı danışmanı olan Jared Kushner'in de ülkenin bir sonraki başkanının Joe Biden olduğu sonucuna Trump'ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

"KÖTÜ ŞEYLER OLDU"

İddialarını resmi Twitter hesabı üzerinden sürdüren Trump ise "Gözlemcilerin sayım odalarına girmesine izin verilmedi. Seçimi ben kazandım. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

TWITTER YİNE ETİKETLEDİ

Twitter ise söz konusu paylaşımı "Seçim hilesiyle ilgili bu iddia tartışmalı" ifadesiyle etiketledi.