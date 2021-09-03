Merkel'den Almanya'daki sel bölgesine ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel felaketinin yaşandığı Almanya'yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için 30 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, temmuz ayında sel felaketinin yaşandığı Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahr vadisini ziyaret etti.

"Son 200 yılın en büyük trajedisi" olarak nitelendirilen sel felaketinin üzerinden 2 ay geçerken, vatandaşların mağduriyetleri devam ediyor.

30 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Merkel'in ziyareti sırasında Ahr vadisinde incelemelerde bulunduğu sırada, 133 kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki yaraların sarılacağını, bölgenin yeniden ayağa kalkması için 30 milyar euroluk bir bütçenin ayrıldığını ve bütçenin yetmemesi halinde ise daha fazla bütçe ayrılacağını kaydetti.

SEL VE AFETLERE KARŞI ÖNLEMLER ALINACAK

Yaraların sarılması için enkazın kaldırılması gerektiğini belirten Başbakan Merkel, daha sonra sel ve afetlere karşı önlemlerin alınarak, yıkılan yerlerin yeniden inşasının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Yaşanan sel felaketinden ders alınması gerektiğini bildiren Merkel, küresel ısınmanın nelere neden olacağını gördüklerinin altını çizdi.





"BÖLGEDE HAYATA DÖNÜŞÜN HIZLI OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sel felaketinden bu yana birçok şeyin yapıldığını ve daha da çoğunun yapılacağını kaydeden Başbakan Merkel, "Sizleri unutmadık. Sel felaketine maruz kalanların korkularının devam ettiğine ve bundan sonra sel bölgesinde hayatın nasıl devam edeceği endişesinin yaşandığına şahit oldum. Kışın yaklaştığı, okulların açılıp açılmayacağı ve zarar görenlerin ödemelerinin nasıl yapılacağı konusunda birçok soruyla karşılaştım. Sel felaketine uğrayan bölgeler için kararlaştırılan 30 milyar euroluk yardımın önümüzdeki hafta federal mecliste onaylanmasını bekliyorum.

Federal hükümet ve Eyalet hükümeti uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bölgede hayata dönüşün hızlı bir şekilde olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



