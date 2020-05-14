Merkel'den Rusya'ya siber saldırı suçlaması

E-postalarına siber saldırıda Rus istihbaratını suçlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, buna rağmen Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Alman Der Spiegel dergisi, Başbakan Angela Merkel'in Federal Meclis'teki ofisinde bulunan bilgisayarların siber saldırıya uğradığını ve e-postaların kopyalandığını yazdı.

"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının, Bundestag'ın bilgisayar sistemine saldırdığı ve Merkel'in bürosundan 16 GB'lık belge kopyaladığı bildirildi.

2012-2015 YILLARINDAKİ YAZIŞMALAR ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen e-postalarda 2012 ve 2015 yılı arasındaki yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

Merkel, siber saldırı konusunda eleştiri oklarını Rus istihbaratına yöneltti.

"CİDDİ KANITLAR VAR"

Alman Başbakan, yaptığı açıklamada, "çirkin casusluk" olarak nitelendirdiği Rusya'nın girişimlerine ilişkin ellerinde "ciddi kanıtlar" olduğunu söyledi.

"İLİŞKİLERİN İYİ OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM"

İddiaların "hayal kırıklığı" olduğunu belirten Merkel, buna rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi olmasını istediğini belirtti ve şu şekilde konuştu:

"Rusya ile iyi ilişkiler için çaba göstereceğim, çünkü diplomatik çabalarımızı sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak, Rus güçlerinin girişimlerine dair elimizdeki ciddi kanıtlar var ve bu da durumu zorlaştırıyor."