Merkel'in danışmanı Heusgen: Almanya, İsrail'e karşı daha sert olmalı Başbakan Netanyahu hükümetine tepki gösteren Heusgen, "Almanya daha sert çizgi izlemeyi göze alabilir" dedi. Merkel'e danışmanlık yapan isim, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'in güvenliğini güçlendirmeyeceğinin altını çizdi.

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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, Almanya'yı İsrail'e karşı sert bir tavır almaya çağırdı.

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dış politika danışmanlığını yapan Heusgen, Financial Times'a verdiği demeçte, İsrail'i, Filistin devletine karşı çıktığı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimleri genişlettiği için eleştirdi.

Her iki tavrın da uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Heusgen, Almanya'nın böyle durumlarda "eğri oturup doğru konuşması" gerektiğini belirtti.

"Almanya daha sert çizgi izlemeyi göze alabilir"

Heusgen, Berlin yönetiminin İsrail'i uluslararası hukuka uymaya teşvik etmek için bu ülkeyle olan iyi ilişkilerine başvurması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Almanya daha sert çizgi izlemeyi göze alabilir. Aralık ayında yapılan BM Genel Kurulu'nda 153 ülke, Gazze'de insani ateşkesin derhal sağlanması yönünde oy kullandı. Almanya çekimser kaldı.

Netanyahu'nun tutumuna tepki gösterdi

Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesi sorulduğunda ise Heusgen, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in bir Filistin devleti istemediği ve Filistin bölgelerinin etrafına yüksek çitler dikmek zorunda kalacağı bir durumda geleceğini nasıl tasavvur ettiğini bilmiyorum.

"İsrail'in güvenliğini güçlendireceğine inanmıyorum"

Alman yetkili, işgal altındaki topraklarda inşası süren yasa dışı yerleşim birimlerine işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı: