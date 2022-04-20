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    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı

    Ukraynalı asker, cebinden çıkardığı telefonu arkadaşına gösterdi. Kurşunun telefona saplanması, askerin hayatını kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 18:09
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    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı

    Rus güçleriyle Ukrayna'ya bağlı birlikler arasındaki şiddetli çatışmalar haftalardır devam ediyor.

    Ukrayna birlikleri, şiddetli çatışmalarda direnişlerini sürdürerek ele geçirilen toprakları geri almaya çalışıyor.

    Askerin hayatını kurtaran telefon

    Ukraynalı askerlerin bulunduğu cephede çekilen ve sosyal medyada paylaşılan anlarda, cep telefonuna saplanan mermi görüntülendi.

    Askerin hayatı, kurşunun şans eseri cebindeki telefona isabet etmesi sayesinde kurtuldu.

    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı ViDEO

    Kurşun telefona saplandı

    Gündeme oturan görüntüde, cephedeki Ukraynalı asker, cebinden çıkardığı telefonu arkadaşına gösteriyor. O anlarda, telefonun kasasına saplanan mermi görülüyor.

    Metro'nun haberine göre; merminin Rus kuvvetleri tarafından atılan 7.62x39mm'lik bir mermi olduğu tahmin ediliyor.

    Görüntüler sosyal medyanın gündeminde

    Kullanıcılar, inanılmaz anlara ilişkin "Geleceği değiştirebilecek kadar şanslı", "İngiliz demir parası, büyük dedemin hayatını keskin nişancıdan kurtardı, cebinde o para olmasaydı şimdi yazamazdım." şeklinde yorumlarda bulundu.

    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı #1

    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı #2

    Mermi, Ukraynalı askerin cep telefonuna saplandı #3


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