Mescid-i Aksa İmam Hatibi konuştu: Tüm engellere rağmen ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor

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Filistinliler, İsrail’in tüm baskı ve engellerine rağmen Mescid-i Aksa’ya ibadet etmek için akın etmeye devam ediyor..

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’da ibadet etmekte ısrar eden Filistinlilerin ortaya koyduğu mücadeleye ilişkin konuştu.

"İBADETE GELENLERİN GÖRÜNTÜLERİ UMUT VADEDİYOR"

Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünlerde tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor ve Filistin halkının kutsallarına bağlılığını ve Mescid-i Aksa konusunda taviz vermediğini teyit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Sabri, "Bu sahneler, Mescid-i Aksa'nın her türlü komploya karşı güçlü olduğunu ve Filistin halkının Mescid-i Aksa’yı savunma sorumluluğunu sürdürdüğünü kanıtlıyor." dedi.

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLERİN DE MESCİD-İ AKSA'YA YOĞUN İLGİLERİNİ TAKDİR ETTİ

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de Mescid-i Aksa’ya olan yoğun ilgilerini takdir eden Şeyh Sabri, şu ifadeleri kullandı:

Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'yı koruma konusunda sadakatlerini kanıtlamış, işgal devletinin (İsrail) kısıtlamalarına rağmen bugünlerde burayı varlıklarıyla imar eden zor denklemin ta kendisidir.

"BU MAHRUMİYET, FİLİSTİNLİLERİN GÖNÜLLERİNDE MESCİD-İ AKSA'YA KARŞI DAHA BÜYÜK BİR BAĞLILIK YARATMAKTA"

Şey Sabri, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetini engellediğine dikkati çekerek, "Bu mahrumiyet, İsrail’in ibadet hakkını ihlal ettiğinin göstergesi olup, Filistinlilerin gönüllerinde Mescid-i Aksa’ya karşı daha büyük bir özlem ve bağlılık yaratmakta, onu savunma kararlılıklarını artırmaktadır." dedi.

Filistin halkının inancı, mukaddesatı ve toprakları için ortaya koyduğu mücadeleye işaret eden Şeyh Sabri, şu ifadelere yer verdi: