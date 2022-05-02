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    Mescid-i Aksa'da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı

    Genci, yaşlısı bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından İsrail işgaline karşı slogan atıldı.
    • 02.05.2022 - 09:00
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    Mescid-i Aksa'da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı

    İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da binlerce kişi Ramazan Bayramı'nı karşıladı.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne göre, bayram namazını kılmak için yaklaşık 200 bin kişi Mescid-i Aksa'ya geçti.

    Mescid-i Aksa'da insan seli

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

    Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

    İsrail işgaline karşı slogan

    AA'nın haberine göre, bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

    Bayramın ilk saatleri şenlik havasında geçti

    Mescid-i Aksa'dan çıkanlar Eski Şehir'in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın oluşturduğu sesler, çevrede stant açan seyyar satıcılara karıştı.

    Kudüs'te Ramazan Bayramı'nın ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı.

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #1

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #2

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #3

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #4

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #5

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #6

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #7

    Mescid-i Aksa da bayram namazı, 200 bin kişiyle kılındı #8


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