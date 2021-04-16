Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen binlerce Filistinli, avluyu doldurdu. Batı Şeria’dan 10 bin kişinin Aksa’da namaz kılmasına izin verildi.

Ramazan ayına işgal gölgesinde giren Filistin halkı cuma namazı için Kudüs’e akın etti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman, İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı yalnızlığına terk etmedi.

ASKERİ KONTROL NOKTALARINDAN GEÇİLDİ

Batı Şeria’dan hareket eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinde Harem’i Şerif’te namaz kılabilmek için yola çıktı.

Batı Şeria ve Kudüs arasında bulunan askeri kontrol noktalarından geçildi.

AŞI KONTROLÜ YAPILDI

Batı Şeria’dan sadece yeni tip koronavirüs aşısı yaptıran 10 bin Filistinlinin cuma namazı için Kudüs’e girişine izin vereceklerini açıklayan İsrail makamlarının emirleri doğrultusunda, binlerce Filistinli İsrail askerlerinin kimlik ve aşı kontrolünden geçti.

İsrail askerleri Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapadı.

70 BİN MÜSLÜMAN NAMAZ KILDI

Polis araçları ve otobüsler dışında geçişlere izin verilmedi. Mescid-i Aksa’nın avlusu, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 70 bin Filistinli tarafından dolduruldu.

70 bin kişi Mescid-i Aksa’da cuma namazını kıldı.

TUTUKLU FİLİSTİNLİLERE SELAM GÖNDERİLDİ

Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh İkrime Sabri, hutbede Filistin Esir Günü münasebetiyle İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli mahkumları selamlayarak, mahkumların yaşadıkları zorluklardan bahsetti. İsrail’e baskıları durdurma çağrıları yapıldı.

70 bine yakın Filistinli ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı VİDEO



HOPARLÖR KABLOLARI KESİLDİ

Ayrıca İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’nın dış hoparlör kablolarının kesilmesine dikkat çeken İkrime Sabri, Aksa’nın yalnızca Müslümanlara ait olduğunun altını çizdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

İkrime Sabri, Müslümanlara Aksa’yı yalnız bırakmama çağrısında bulundu. Olağan günlerde Kudüs’e geçişlerine izin verilmeyen Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Filistin Kızılayı tarafından görevlendirilen gönüllüler sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti.

POLİSLER HAZIR BEKLETİLDİ

Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

GAZZE'DEN GELİNMESİNE MÜSAADE EDİLMEDİ

Bu sene de Gazze’den gelecek olana Müslümanların Kudüs’e gelmesine izin verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermezken, Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.