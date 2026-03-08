Mesud Pezeşkiyan ile Emmanuel Macron telefonda görüştü

Orta Doğu'da tansiyon yüksek...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta bir hafta geride kaldı.

İki cephe de saldırılarını sürdürken diğer ülkelerin katılımı ile diplomatik temaslar da yapılıyor.

PEZEŞKİYAN VE MACRON GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA SON VERİLMELİ"

Fransız lider açıklamasında, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğinin altını çizdim.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapatılmasına son vererek seyrüsefer özgürlüğünü de garanti altına almalıdır." dedi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM HER ZAMANKİNDEN DAHA GEREKLİ"

İletişimi sürdürme konusunda anlaştıklarını ifade eden Macron, "Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının gelişmesi ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin tüm yelpazesiyle ilgili derin endişemizi yineledim; bunlar mevcut krizin kaynağıdır.

Bu kritik zorlukların üstesinden gelmek, gerginliğin tırmanmasına son vermek ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha gerekli." ifadelerine yer verdi.