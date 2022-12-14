Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan gazının Türkiye'ye transferini değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, doğalgazın iletimi konusunda çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin karar alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamında düzenlenen üçlü dışişleri bakanları basın toplantısı kapsamında Türkmenistan'da bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarının ardından Türkmenistan ve Azerbaycan televizyonlarının sorularını yanıtlarken, Azerbaycan ve Türkmenistan ile ilişkilerin yanı sıra enerji konusunu da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek Azerbaycan'ın işgalden kurtulmuş toprakların her tarafının inkişafı için daha atılacak adımların olduğunu söyledi.

"Türkmenistan gazının önce Azerbaycan'a gelmesi lazım"

Azerbaycan gazının bir kısmının Türkiye'ye satıldığına, bir kısmının da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırıldığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkmenistan gazının Türkiye'ye gelebilmesi için önce Azerbaycan'a gelmesi lazım. Bunun için hangi adımlar atılacak, daha sonra bu işbirliğinin 3 ülkenin de yararına olması lazım. Azerbaycan ile ilave taleplere karşı nasıl iş birliği yapabiliriz bunu görüşüyoruz ve bir mutabakata varıyoruz. Üçlü bir şekilde de bunu konuşmak lazım.

"Detaylı çalışma gerektiren konular"



Türkmenistan gazı da gelirse ondan sonra da bu gelen gazın ne kadarı Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye gelecek, ne kadarı Türkiye iç piyasasında satılır, ne kadar Avrupa'ya gider, bunlara ne kadar yatırım yapılacak, Hazar'ın altından boru hattının geçmesi gerekiyor. Bunları kim yapacak? Tabii bunlar hep detaylı çalışma gerektiren konular."

Türkmenistan gazı için çalışma grubu oluşturulacak

Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesinde yapılan liderler görüşmesinde, Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması konusunun detaylarını ele almak için çalışma grubu oluşturulması kararı alındığını aktardı.

Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın ortak dil, din, tarih ve kültüre sahip olduğunu ve üç ülke arasında güçlü bağlar bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, zirvede bu bağları ve işbirliğini üç ülkenin ve halklarının yararına yönelik nasıl somut adımlarla güçlendirebileceklerini konuştuklarını kaydetti.

"Dünyada ciddi krizler var"

Çavuşoğlu, dünyada ciddi krizler bulunduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan sonra enerji, gıda ve nakliyat konusu başta olmak üzere birçok alanda krizler yaşandığını dile getirerek Orta Koridor ve Hazar Geçişi'nin önem kazandığına işaret etti.

Zirvede, Orta Koridor ve Hazar Geçişi konusunu, üç ülkenin ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi, enerji ve ulaştırma konusunda hangi adımları atabileceklerini ele aldıklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, bu doğrultuda bazı anlaşmalar imzaladıklarını ve çalışma grupları oluşturduklarını dile getirdi.

Türkmenistan'daki üçlü zirveye değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Üçlü formatta devam ettireceğiz"

"Gerek anlaşmalar gerekse konuların içeriği bakımından tarihi bir zirve oldu. Tabii biz bunu üçlü formatta devam ettireceğiz. Diğer kardeş ülkelerle de diğer platformlarda aynı şekilde bir araya gelerek daha da genişleterek bu Türk Dünyası'nın, bu bölgenin Orta Asya'nın, Kafkasya'nın, Güney Kafkasya'nın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu Orta Koridor'un daha önemini artırmak için ve de hepimizin yararına olacak şekilde adımlar atmak için hep birlikte daha çok çalışacağız."

AA'nın haberine göre, Laçın Koridoru'nun kuruluş amacının belli olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Rusların da işbirliği yapması gerekiyor"

"Orada Rusların da barışı koruma misyonu vardır ama diğer taraftan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki zenginliklerin illegal bir şekilde çıkartılıp satılması uluslararası hukuka da uygun değildir, aykırıdır ve bu Azerbaycan'ın zenginliklerini çalmak anlamına gelir.

Buraya müşahedeci gibi giden insanların da engellenmesi, burada yapılan ihlallerin vahametini gösteriyor. Burada Rusların da işbirliği yapması gerekiyor ve orada yaşayan kişilerin, Ermenilerin de bu çevreyle ilgili yine Azerbaycan'ın kendi madenleriyle ilgili uzmanlarının o bölgeye girmesini engellememeleri gerekiyor. Burada esas görev de Rusların.

"Haklı davasında Azerbaycan'ı destekliyoruz"



Çünkü Laçın Koridoru'nda doğru bir şekilde işlemesinden de sorumludur. Üzerlerine düşeni yapması gerekiyor. Burada Azerbaycan hak hukuk bakımından da adalet bakımından da kendi topraklarında bu illegal faaliyetlere karşı durması bakımından da haklıdır. Biz o nedenle bu haklı davasında da Azerbaycan'ı destekliyoruz."