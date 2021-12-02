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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilime değindi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 13:26
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

    Toplantının düzenleneceği merkeze geçen Bakan Çavuşoğlu, Stockholm'de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından karşılandı.

    DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜMÜ İŞARET ETTİ

    Toplantıda yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında Donbas bölgesinde yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

    Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki kriz diplomasi yoluyla çözülmeli. Bu çerçevede Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir." dedi.

    KIRIM TATARLARI'NIN DURUMU

    Kırım Tatarları'na da değinen Çavuşoğlu, "Kırım'ın yasa dışı ilhakını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kırım Tatarları'na karşı uygulanan insan hakları ihlallerinin de ne kadar endişe verici olduğuna dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    ERDOĞAN İLE PUTİN, UKRAYNA'YI KONUŞACAK

    Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Yakın zamanda her iki ülkenin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitri Kuleba ile konuştum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacak." demişti.

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