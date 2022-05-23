MI6'in eski Başkanı Dearlove: Putin, 2023'te gidecek

İngiliz istihbaratçı, Rus liderin siyasetteki geleceğine ilişkin görüşünü paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında İngiltere'den dikkat çeken bir yorum yapıldı.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'in eski Başkanı Sir Richard Dearlove, hakkında hastalık söylentileri çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gelecek yıl sanatoryumda olacağını söyledi.

Putin iddiası: 2023'te gitmiş olacak

Dearlove, katıldığı bir podcast yayınında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından çıkış stratejisinin parçası olarak Putin'le ilgili söz konusu iddiasını ortaya attı.

"Kendimi gerçekten ateşe atıyorum" diyen Dearlove, "2023'te gitmiş olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Yerine Patruşev gelebilir"

New York Post'un aktardığına göre; İngiliz istihbaratçı, Putin'i tıbbi tesiste gözetim altına almanın, "darbeye zarif bir alternatif olacağını" söyledi.

Dearlove, Putin'in devlet başkanlığı görevinden ayrılması durumunda Moskova'nın yeni lider planı olmadığını aktardı.

Diğer taraftan aynı isim, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in, kontrolü ele alacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.