Mike Pence, Kongre baskınında Donald Trump'ı eleştirdi

ABD'li eski başkan yardımcısı, 6 Ocak'ta yaşananlarla ilgili Trump'a üstü kapalı tepki gösterdi.

ABD'de 6 Ocak'taki yaşanan Kongre baskını, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gündemindeydi.

New Hampshire'da halka seslenen Pence, 6 Ocak için "kara gün" tanımlaması yaptı.

"GÖZ GÖZE GELİR MİYİZ BİLMİYORUM"

5 kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınında dönemin başkanı Donald Trump, halkı isyana teşvik suçlamasının ardından azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Pence, konuşmasında, "Başkan Trump ve ben görevden ayrıldığımızdan beri birçok kez konuştuk. O günle ilgili göz göze gelir miyiz bilmiyorum. Fakat son dört yılda Amerikan halkı için başardıklarımızla her zaman gurur duyacağım." dedi.

TRUMP-PENCE GERİLİMİ

ABD Kongresi, Pence'in başkanlığında, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarını sayıp, sonuçları resmen tescil etmişti.

Trump ise Pence'e "Sonuçlara itiraz et" çağrısında bulunmuştu.

Konuşmasında Kongre baskınına işaret eden Pence, "Kongre polisinin ve federal kolluk kuvvetlerinin hızlı hareketiyle şiddet bastırıldı. Kongre'de güvenlik sağlandı." ifadesini kullandı.

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