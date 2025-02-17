Mısır'da bina çöktü: 10 ölü

AA & Ensonhaber

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, başkent Kahire'ye bağlı Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde bir apartman aniden çöktü.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Faciada 10 kişi yaşamını yitirirken, enkaz altından çıkarılan 3 yaralı, tedavi edilmek üzere 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ve içeride başka yaralı olma ihtimaline karşı arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Çöküşün nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya binanın üç katlı olduğunu ve çökmeden önce mutfak tüpü patlamasına dair iddiaların bulunduğunu aktardı.