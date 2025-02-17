Mısır'da bina çöktü: 10 ölü

AA & Ensonhaber
Mısır Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, başkent Kahire'ye bağlı Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde bir apartman aniden çöktü.
10 KİŞİ ÖLDÜ
Faciada 10 kişi yaşamını yitirirken, enkaz altından çıkarılan 3 yaralı, tedavi edilmek üzere 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ve içeride başka yaralı olma ihtimaline karşı arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çaba harcadığını belirtti.
Çöküşün nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medya binanın üç katlı olduğunu ve çökmeden önce mutfak tüpü patlamasına dair iddiaların bulunduğunu aktardı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış