Alevler içinde kalan çöp kamyonuna müdahale eden itfaiyeci, talihsiz bir kaza geçirdi.

Mısır’ın İskenderiye kentinde korku dolu anlar yaşandı...

Bölgedeki bir çöp kamyonunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bütün kamyonu sararken, müdahale için bölgede olan bir itfaiyeci ölümden döndü.

Kamyonun lastiği patladı

İHA'nın haberine göre; yangını söndürmeye çalışan itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Olay anı ise çevrede bulunan kişiler tarafından götüntülendi.

Mısır’da yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü