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- Mısır'daki Sina Yarımadası'nda helikopter düştü
Mısır'daki Sina Yarımadası'nda helikopter düştü
Uluslararası gözlemcileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 16:04
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:28
Mısır’daki Sina Yarımadası’nda bir helikopterin düştüğü ve 7 kişinin öldüğü duyuruldu.
AFP'nin haberine göre, helikopterde Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması şartlarını denetleyen uluslararası barışı koruma kuvveti olan Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'den (MFO) yetkililer bulunuyordu.
DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ 7 KİŞİ ÖLDÜ
Gözlemcilerin 5'inin Amerikan, birinin Fransız ve birinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.
1979 yılında kurulan MFO'nun, Birleşmiş Milletler'le bağlantılı olmadığı belirtildi.