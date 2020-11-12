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    Mısır'daki Sina Yarımadası'nda helikopter düştü

    Uluslararası gözlemcileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 16:04
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:28
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    Mısır'daki Sina Yarımadası'nda helikopter düştü

    Mısır’daki Sina Yarımadası’nda bir helikopterin düştüğü ve 7 kişinin öldüğü duyuruldu.

    AFP'nin haberine göre, helikopterde Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması şartlarını denetleyen uluslararası barışı koruma kuvveti olan Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'den (MFO) yetkililer bulunuyordu.

    DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ 7 KİŞİ ÖLDÜ

    Gözlemcilerin 5'inin Amerikan, birinin Fransız ve birinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.

    1979 yılında kurulan MFO'nun, Birleşmiş Milletler'le bağlantılı olmadığı belirtildi.

    Mısır daki Sina Yarımadası nda helikopter düştü #1

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