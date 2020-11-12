Mısır'daki Sina Yarımadası'nda helikopter düştü

Uluslararası gözlemcileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’daki Sina Yarımadası’nda bir helikopterin düştüğü ve 7 kişinin öldüğü duyuruldu.

AFP'nin haberine göre, helikopterde Mısır ve İsrail arasındaki barış antlaşması şartlarını denetleyen uluslararası barışı koruma kuvveti olan Çokuluslu Kuvvet ve Gözlemciler'den (MFO) yetkililer bulunuyordu.

DÜŞEN HELİKOPTERDEKİ 7 KİŞİ ÖLDÜ

Gözlemcilerin 5'inin Amerikan, birinin Fransız ve birinin de Çek Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kaydedildi.

1979 yılında kurulan MFO'nun, Birleşmiş Milletler'le bağlantılı olmadığı belirtildi.