Mozambik'te Alman ve Afrikalının Türkçe sohbeti gündem oldu Afrika ülkesinde Türkçe bilen Alman turistle karşılaşan içerik üreticisi Nalia'nın diyaloğu dikkat çekti. İkili arasındaki Türkçe konuşmalar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ensonhaber.com

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, iki farklı ülke vatandaşı arasındaki Türkçe sohbet kameralara yansıdı.

İçerik üreticisi Nalia, çekim yaparken arkasındaki turistlerin camiyi görmek istediğini söyledi.

Türkçe ifadeleri duyan Alman turistlerden biri, Nalia'nın yanına gelerek "Türkçeyi nerede öğrendin?" diye sordu.

Mozambik'te sıra dışı diyalog

Nalia, "Türkiye'de 7 yıl yaşadım." derken, söz konusu turist ise Almanya'da Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu, ayrıca Türkiye'yi de ziyaret ettiğini belirtti.

"Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz"

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren ve adının Gabriella olduğunu söyleyen Alman turist, "Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz." şeklinde iltifat aldı.

İkili, Türkçe diyaloglarının ardından, iletişimlerini sürdürmek üzere sosyal medyada birbirlerini ekledi.

"Alman hanımefendi ile Türkçe konuştum, mutluyum"

Nalia, videonun sonunda, "Mozambik'te bir Alman hanımefendi ile az önce Türkçe konuştum. Benden mutlusu yok." dedi.