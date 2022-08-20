MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna'dan tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

"2 gemi daha hareket etti"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.