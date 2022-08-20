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- MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
- 20.08.2022 - 08:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna'dan tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
"2 gemi daha hareket etti"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.
AA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.