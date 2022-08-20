Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
391.030
-6.22%
BTXN Coin
5.92
-2.95%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
    • 20.08.2022 - 08:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna'dan tahıl sevkiyatıyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

    "2 gemi daha hareket etti"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

    AA'nın haberine göre, açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.

    MSB: Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna dan hareket etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    Çanakkale açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yalnız Kurt dizisine EDHO'dan bomba transfer!
    Medya

    Yalnız Kurt dizisine EDHO'dan bomba transfer!

    Görüş Bildir