Muhammed Ali'nin oğlu: Babam, yağmacılara şeytan derdi

Floyd'un öldürülmesiyle başlayan olaylara değinen Muhammed Ali Jr., "Babam yaşananları kabul etmezdi." dedi.

2016 yılında, 74 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li efsanevi boksör eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr., siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra yağmaya dönüşen gösteriler hakkında konuştu.

Muhammed Ali Jr., "Babam bugün yaşasaydı 'Siyahların Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)' gösterilerinden nefret ederdi." açıklamasını yaptı.

NY Post'a konuşan Muhammed Ali Jr., babasının hayatı boyunca ırkçılığın yanı sıra, şiddete ve yağmaya dönüşen gösterilere karşı olduğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu:

"ŞEYTANLARDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLLER"

"Babam, 'Onlar (yağmacılar) şeytanlardan başka bir şey değil' derdi. Babam, 'tüm hayatlar önemli' dedi. Onun, yaşananları kabul edeceğini sanmıyorum."





"SADECE SİYAH HAYATLAR DEĞİL, HERKESİN HAYATI ÖNEMLİ"

Gösterilerin yağmaya dönüşmesini ırkçılık olarak nitelendiren ünlü boksörün oğlu, "Sadece siyah hayatlar değil, beyaz hayatlar, Çinli hayatlar, herkesin hayatı önemlidir. Tanrı herkesi sever. Kim olursa olsun öldürmek yanlıştır." dedi.

POLİSİ SAVUNDU: KİMSEYİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR

Polisin vahşeti üzerine Ali, genel olarak kolluk kuvvetlerini savunarak, "Polis, uyanıp bugün birini öldüreceğim diye düşünmüyor." görüşünü paylaştı.

"FLOYD TUTUKLANMAYA DİRENDİ, POLİSİN ÖLDÜRMESİ YANLIŞTI"

George Floyd'un, polisin diziyle bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine değinen Ali, "Memurun, o kişiyi öldürmesi yanlıştı, ancak insanlar gösterilenden daha fazla görüntü olduğunu fark etmiyor. Adam, tutuklanmaya direndi, memur işini yapıyordu, ancak yanlış taktiği kullandı." diye konuştu.