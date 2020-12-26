Mutasyona uğrayan koronavirüs şimdi de İsveç'te görüldü

İsveç, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyonlu halinin ülkelerinde de görüldüğünü açıkladı. Mustasyona uğramış virüsün, İngiltere'den İsveç'e dönen bir vatandaşta tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğuna inanılan koronavirüsün mutasyona uğramış versiyonu yeni bir ülkeye daha sıçradı.

İsveç; Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'nın ardından “B117” varyasyonun tespit edildiği İngiltere dışındaki on ikinci ülke oldu.

İSVEÇ, MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSÜN İNGİLTERE'DEN DÖNEN BİR VATANDAŞTA TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

İsveç Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den dönen bir vatandaşında mutasyona uğramış koronavirüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu.

İsveç böylelikle "B117" ya da “VUI - 202012/01” adlı mutasyonla enfekte olan bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki on ikinci ülke oldu.

İsveç Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir yolcunun ülkeye girişte hastalandığı ve Covid-19'un yeni varyasyonu için pozitif test edildiği belirtildi.

Yolcunun İsveç'e geldikten sonra izole edildi ve şu ana kadar ülkede başka bir mutasyon vakası tespit edilmediği belirtildi.

40'I AŞKIN ÜLKE İNGİLTERE'YE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRDİ

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı.

İngiltere’den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.