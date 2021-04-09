Myanmar’da darbenin bilançosu arttı: 614 kişi hayatını kaybetti

Askeri darbe ardından, cunta karşıtı halk meydanlarda protesto gösterilerine başladı. Ülkede güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeni ile 614 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden sonra tansiyon düşmüyor. Darbe karşıtı halk meydanlarda protesto gösterilerine devam ederken, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu tarafından yayınlanan rapor, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Böylece gösterilerin başladığı 6 Şubat tarihinden bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 614’e yükseldi.

2 BİN 857 KİŞİ GÖZALTINDA

Ayrıca askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı olan 2 bin 857 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 500 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Dün Sagaing eyaletine bağlı Taze kentinde protestocular ile Myanmar ordusu arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Myanmar Now ve The Irrawaddy gazetelerinde yer alan haberlere göre asker protestoculara gerçek mermi kullandı.

EYP İLE KARŞILIK VERİLDİ

Protestocular ise askerlere el yapımı patlayıcı (EYP) ve bıçaklarla karşılık verildi.

11 protestocu hayatını kaybetti. Askerler arasında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ardında ordu 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alındı.

1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Geniş katılımlı gösteriler süren ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.