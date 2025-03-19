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REUTERS

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, gece saatlerinde SpaceX kapsülüyle Florida açıklarına indi.

İkili, haziran ayında Boeing'in Starliner uzay aracının ilk yolcuları olarak 8 günlük test için yolculuğa çıkmışlar ancak uzay aracının itki sistemlerinde çıkan sorunlardan dolayı geri dönüşleri ertelenmişti.

İSTASYONDAN DÜN SABAH AYRILDILAR

Wilmore ve Williams, dün sabah saatlerinde SpaceX kapsülüne binerek Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmıştı.

NASA'nın mürettebat rötasyonu kapsamında SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle dönen Wilmore ve Williams'ın yanında iki astronot daha bulunuyor.

İSTASYONDA KALAN MÜRETTEBATLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ve SpaceX'in CEO'su olan danışmanı Elon Musk, Başkan Joe Biden'ın "Butch ve Suni'yi" siyasi nedenlerle istasyonda bıraktığını iddia etmişti.

Wilmore ise daha önce yaptığı bir açıklamada NASA'nın yeni mürettebat gelene kadar kendilerini ISS'te tutma kararının siyasi sebeplerle alındığına inanmadığını söylemişti.

ROTASYON ERKENE ALINDI

ISS yöneticisi Joel Montalbano dün yaptığı açıklamada NASA'nın Trump'ın talebi üzerine mürettebbat rotasyonunu daha erkene aldığını belirtti.