NATO: Boru hatlarına sabotaj, kararlı karşılık bulacak

Boru hatlarındaki sızıntıların ‘sabotaj’ neticesinde meydana geldiğini belirten NATO, müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik saldırılara kararlı bir karşılık verileceği yönünde açıklama yaptı.

Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında, Danimarka ve İsveç açıklarında yaşanan sızıntılar endişeye neden oldu.

Gemilerin bölgeye yanaşmaması için uyarılar yapılırken, sızıntıların kaza sonucu değil kasıtlı bir eylemin sonucu yönünde işaretlerin bulunduğu açıklandı.

AB kanadı da boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.

AA’nın haberine göre; NATO'nun karar alma organı Kuzey Atlantik Konseyi, boru hatlarında gaz sızıntısına yol açan tahribatla ilgili açıklama yayınladı.

NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in de bu açıklamaya katıldığı kaydedildi.

“Tüm bilgiler, tahribatın sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir”

Açıklamada, Baltık Denizi'nin uluslararası sularında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında meydana gelen tahribatın derin endişe kaynağı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda mevcut olan tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir. Bu sızıntılar denizcilik ve ciddi çevresel tahribat riski oluşturmaktadır. Tahribatın kaynağını belirleyecek soruşturmaları desteklemekteyiz."





“Kasıtlı herhangi bir saldırı, kararlı bir karşılık bulacaktır”

Enerjinin ve diğer hibrit taktiklerin devlet veya devlet dışı aktörlerce cebri kullanımına karşı NATO müttefiklerinin hazırlıklı, caydırıcı ve savunma içinde olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Müttefiklerin kritik altyapılarına yönelik kasıtlı herhangi bir saldırı birlik içinde ve kararlı bir karşılık bulacaktır." ifadesine yer verildi.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.