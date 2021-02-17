NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye başsağlığı diledi

Jean Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısında 13 vatandaşımızın şehit edilmesini kınadı.

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit edişinin yankıları sürüyor.

Nato Genel Sekretesi Jean Stoltenberg video konferans ile katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısında yaptığı basın toplantısında Gara'da şehit düşen 13 vatandaşımızla ilgili soruya da yanıt verdi.

3 GÜN SONRA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti.

Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.