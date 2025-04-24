NATO'nun en büyük planı: 'İHA Duvarı' tüm sınırı kaplayacak

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Doğu sınırında kapsamlı bir yeni savunma girişimi başlatan NATO, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşına yanıt olarak gözetleme ve caydırıcılık yeteneklerini artırıyor.

"İHA Duvarı" adı verilen proje, Norveç'ten Polonya'ya kadar uzanan kesintisiz bir insansız hava araçları katmanı öngörüyor.

Bu sistemler, saldırılara ve alışılmadık savaş taktiklerine karşı savunma sağlamak için son teknolojiyi kullanıyor.

İHA DUVARI NEDİR?

NATO'nun doğu kanadı boyunca, özellikle Rusya sınırındaki savunmasız bölgelerde kalıcı bir erken uyarı ve keşif ağı olarak hizmet etmek üzere tasarlandı.

Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek, gözetleme teknolojileri üzerinde bölgesel kontrol sağlamak ve Rusya'nın son stratejilerini belirleyen türden gri bölge çatışmalarına karşı koymak için hem gerçek hem de sembolik bir çaba olarak duruyor.

AVRUPA KENDİNE YETEBİLECEK Mİ?

Girişim ayrıca Avrupa savunma stratejisinde kendi kendine yetebilme yönündeki büyüyen bir değişimi yansıtıyor.

Bu eksen kayması, özellikle Avrupa üyelerine savunma harcamalarını artırmaları yönünde baskı yapan Başkan Donald Trump'ın geri dönmesinin ardından, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının düştüğü bir zamanda geliyor.

YAKIN GELECEĞİN EN İDDİALI PLANI

Almanya'nın öncülük ettiği ve altı NATO ülkesinin katıldığı iddialı plan, yakın tarihteki en kapsamlı otonom gözetleme ve karşı-drone sistemi konuşlandırma hareketi olarak dikkat çekiyor.

Liderler bunu hem stratejik bir caydırıcılık hem de hızla gelişen modern savaş doğasına bir yanıt olarak tanımlıyor.

GERÇEK BİR DUVAR

Önerilen İHA ağı mecazi değil. Potansiyel tehditleri tespit etmek ve engellemek için tasarlanmış sensörler, uydu gözetimi ve mobil karşı önlem ağıyla desteklenen, yapay zeka destekli keşif drone'larından oluşan gerçek bir duvar.

Uzmanlara göre bu sayede Avrupa'nın dış tehditlere ve saldırganlara karşı dayanıklılığını sağlamaya yardımcı olan etkili, çok katmanlı bir çözüm hedefleniyor.