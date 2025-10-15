NATO’nun güney hattında Bayraktar TB2 dönemi

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar, Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor.

AVRUPA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ

Türk ordusunun gücünü artıran SİHA'lara sahip olmak isteyen ülkeler, Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı.

Bunların başında ise Avrupa ülkeleri geliyor.

TÜRKİYE'YE İNTİKAL ETTİLER

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2’lerin Türkiye’ye intikalinin başladığını duyurdu.

TB2'LER ADANA'DAKİ İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE GÖREV YAPACAK

Polonya’nın Türkiye’ye konuşlandırdığı TB2’lerin, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin güneyinde deniz güvenliğini izleme görevlerinde kullanılacağı aktarıldı.

SİHA’ların, NATO’nun en kritik merkezlerinden biri olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde konuşlandırılması planlanıyor.

NATO'NUN GÜVENCE TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ GÖREV

Polonya, daha önce de M28 Bryza karakol uçaklarını Türkiye’ye konuşlandırmıştı.

Uçaklar daha öncede Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de keşif ve gözetleme faaliyetleri yürütmek, NATO’nun daimi deniz kuvvetleri ile İngiltere Northwood’daki NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) arasında koordinasyon sağlamak için kullanılıyordu.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Polonya’nın Bayraktar TB2’leri Türkiye’de konuşlandırması, NATO’nun güney kanadına yönelik güvenlik politikalarında Türkiye’nin kilit rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Ankara, son yıllarda artan bölgesel tehditler karşısında hem kendi savunma kabiliyetini hem de müttefikleriyle koordinasyonunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

NATO-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

NATO, 2015 yılında Türkiye’ye yönelik özel Güvence Tedbirleri paketi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda bölgede AWACS uçakları, istihbarat ve gözetleme faaliyetleri ile bilgi paylaşımı artırılmıştı.

34 ÜLKE İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, dünyanın en fazla ülkeye satılan SİHA’sı olarak Türkiye’nin bu alandaki bayrak taşıyıcısı haline geldi.

İlk ihracat başarısını 2018 yılında Katar’da yakalayan Bayraktar TB2 için bugüne kadar 34 ülke ile sözleşme imzalandı.

Dünyanın birçok farklı bölgesinde karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapan Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin envanterine girdi.