Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu

Dün dağlık kesimde kaybolan içinde 22 kişinin bulunduğu uçağa, çalışmalar sonucu bugün ulaşıldı. Bölgede 16 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Geçtiğimiz gün Nepal'in dağ kasabası olan Jomsom'a doğru giden Tara Air'e ait bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle teması kesilerek ortadan kaybolmuştu.

Bunun üzerine Mustang bölgesinde arama çalışmaları başlatılırken, bugün bölgeden kötü haber geldi.

Enkazı bulundu

India Today'in Nepalli emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, uçağın Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi.

Kurtulan olmadı

AA'nın haberine göre yetkililer, 3 kişilik mürettebat ile 19 yolcunun bulunduğu uçaktan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phadindra Mani Pokhrel, yapılan ön değerlendirmelere göre, uçaktakilerden kurtulan olmadığını söyledi. Pokhrel, resmi açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.