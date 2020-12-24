Nepal’de pilot, yolcu uçağını yanlış havalimanına indirdi

Nepal'de Buddha Havayolları şirketine ait bir uçağın pilotu, yolcuları yanlış havaalanına götürdü.

Nepal’de Buddha Havayollarına ait 69 yolculu uçağın pilotu, yolcuları yanlış havaalanına götürdü.

257 KİLOMETRE UZAKTA BİR KENTE GÖTÜRDÜ

Uçağın başkent Katmandu’dan Janakpur’a iniş yapması beklenirken, 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara’ya iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir" denildi.