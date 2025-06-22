Netanyahu, İran'a saldırdıklarını duyuran Trump'a teşekkür etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür mesajı paylaştı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump... ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek" ifadesini kullandı.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla 'şaşırtıcı işler' yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten 'eşsiz bir başarıya imza attığını' savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak 'tarihi bir dönüm noktası' olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık 'güç yoluyla barış' deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD, büyük bir güçle hareket etti" iddiasında bulundu.