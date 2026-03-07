Dubai Uluslararası Havalimanı, uçuşları geçici olarak askıya aldı

Körfez'de işler karışıyor...

ABD ile İsrail'in saldırıları sonrası misilleme harekatı başlatan İran, körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef aldı.

Bölgeye yollanan bazı füzeler şehir merkezlerine isabet ederken bunlardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri oldu.

HAVAALANININ FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Ülkeler ve hava yolu şirketleri bölgeye düzenlenen uçak seferlerini durdurma kararını uzatırken, Birleşik Arap Emirlikleri de Dubai'ye olan ve Dubai'den yapılan tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

HAVAALANI DRONE İLE VURULDU

Öte yandan havaalanının İran'a ait bir drone ile hedef alındığı belirtildi.

Bölgede kaydedilen görüntüde büyük bir patlama sesi duyulurken vurulan noktadan dumanların yükseldiği belirtildi.

2025'İN SON AYINDA 2 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAMIŞTI

Dubai, 2025 yılında 19,59 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi ağırlayarak turizmde yeni bir rekora imza atmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en çok turist çeken kenti olan Dubai’de Aralık ayında ilk kez tek bir ayda 2 milyondan fazla ziyaretçi kaydedilmişti.

Şehir özellikle kasım-mart döneminde düzenlenen etkinlikler, alışveriş festivalleri ve elverişli hava koşulları nedeniyle yoğun talep görüyor.

SAVAŞIN NE KADAR SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Savaş nedeniyle bölgede bulunan ülkelerde ciddi maddi kayıplar yaşanırken bu durumun daha ne kadar devam edeceği öngörülemiyor.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada ise savaşın bitişi için 6 haftalık bir süre işaret edildi.