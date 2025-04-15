Netanyahu, Macron ile telefonda görüştü

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dikkat çeken açıklamaları İsrail'i rahatsız etti..

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Macron'u telefonla aradı.

MACRON'A TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, görüşmede Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerini duyurmasına tepki göstererek Filistin'in kurulmasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Netanyahu, oğlu Yair'in Macron'a hakaret etmesi ve kendi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gerilen sürecin ardından yaptığı telefon görüşmesinde, İsraillilerin büyük ölçüde Filistin devletine karşı çıktığını öne sürerek bunun kendisinin de uzun süredir izlediği bir politika olduğunu aktardı.

MACRON: GAZZE'DEKİ ÇİLE SONA ERMELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı X paylaşımında, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı çilenin sona ermesi" gerektiğini Netanyahu’ya ilettiğini belirtti.