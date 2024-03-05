Netanyahu'nun grip numarası: Hükümet toplantılarına katılmadı Başbakan Netanyahu'nun, kabinedeki tartışmalardan kaçınmak istediği belirtildi. Netanyahu'nun, bunun için grip bahanesine sarıldığı öne sürüldü.

AA

İsrail Savaş Kabinesi Üyeleri ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında yaşanan gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

Üyelerden Benny Gantz'ın, Netanyahu'nun onayı olmaksızın ABD'yi ziyaret etmeye karar vermesinin ardından, bu kez bir iddia gündeme geldi.

Netanyahu'nun, grip numarası yaparak hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi.

İsrail Başbakanlığı, kamuoyunda yayılan söz konusu iddialar üzerine açıklama yayınladı.

"Netanyahu gribe yakalandı"

Açıklamada, Netanyahu ile Başbakanlık ofisi çalışanlarının birçoğunun mevsimsel gribe yakalandığı belirtilerek Netanyahu'nun grip bahanesiyle toplantılara katılmadığına dair iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Netanyahu'nun hükümetle ilgili görevlerini yerine getirmeye ve Filistinlilere karşı savaşı yönetmeye devam ettiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, "grip nedeniyle işe gitmeyen" Netanyahu'nun Kudüs'teki evine çorba götüren İsrailli esirlerin aileleri, 150 gündür Hamas'ın elinde tutulan esirlerin getirilmesi için acil anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

"Hükümet içindeki tartışmalardan kaçmaya çalışıyor"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun grip nedeniyle 3 Mart'taki haftalık kabine toplantısına katılmayacağı bildirilmişti. Daha sonra sosyal medyada, Netanyahu'nun Ramazan ayı boyunca Tapınak Tepesi'ne (Mescid-i Aksa) yönelik "güvenlik planlarına" ilişkin hükümet içindeki tartışmalardan kaçmaya çalıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Kabine tartışmalara sahne oluyor

Ülke medyasında özellikle bazı Savaş Kabinesi Üyeleri ile Netanyahu arasında Gazze'ye saldırılarla ilgili sürecin yönetimi konusunda tartışmalar yaşandığına dair haberler yer alıyor.

İsrail istihbaratının Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasının güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarılarına rağmen Netanyahu'nun kısıtlamaların uygulanması yönünde talimat verdiği bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)