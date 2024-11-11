Netanyahu'nun Oğlu Yair'den dikkat çeken 'darbe' iddiası

AA

Son günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin gündeme gelen iddialar dikkat çekiyor.

Netanyahu'nun İHA saldırısından korktuğu ve sığınaktan çıkmadığına yönelik bilgiler sonrası yaşanan son gelişmede Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti.

SORUŞTURMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, konuya ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen polis soruşturmasına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yair, paylaşımında, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı ve Başbakanlık Ofisinden bazı isimlerin adının geçtiği soruşturmaya tepki gösterdi.

NETANYAHU'YA YÖNELİK DARBE VURGUSU

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarına işaret eden Yair, bunların savcılar, mahkeme ve medya tarafından babasına yönelik bir darbe olduğunu iddia etti.

Oğul Netanyahu, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla babasının liderliğindeki koalisyon hükümetinin Şabak tarafından devrilmeye çalışıldığını öne sürdü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinin Gazze'ye yönelik saldırıların ilk günlerine ilişkin bir soruşturma yürüttüğü bildirilmiş ve soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi gözaltına alınırken İsrail basınında, konuya ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı.

Son olarak Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişmek için Başbakanlık Ofisi'nde çalışmış askeri bir yetkiliye "hassas görüntüleriyle" şantaj yaptığı öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisi, söz konusu soruşturmanın kendilerine yönelik olduğunu iddia etmişti.