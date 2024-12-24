New York metrosunda artan suç oranları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı

AA

Amerika'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı.

NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in yaptığı açıklamaya göre; adı açıklanmayan bir şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan bu olayın ardından da New York kentindeki metrolarda güvenliğin sağlanması amacıyla mart ayında görevlendirilen ulusal muhafız asker sayısı arttırıldı.

Şehrin sakinleri, işe gidiş ve dönüş saatlerinde, New York metrosunun en işlek noktalarından Grand Central, Porth Authority, Union Square gibi istasyonlarda kamuflajları ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan askerlerle karşılaştı.