New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerine vizeleri askıya aldı

Gazze'de İsrail katliamları sürerken ABD, arka çıkmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıyacaklarına yönelik resmi açıklamalarından sonra ABD, tavrını ortaya koydu.

YENİ ADIM ATTILAR

New York Times'ın konuya yakın 4 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Gazzelilere tüm ziyaretçi vizelerini askıya aldığını duyuran ABD yönetimi, bu konuda yeni bir adım daha attı.

TÜM FİLİSTİNLİLERİN VİZELERİ DURDURULDU

ABD Dışişlerini Bakanlığının tüm büyükelçiliklerine 18 Ağustos'ta gönderdiği notta, Batı Şeria ve Filistin diasporasından olan kişilere göçmen olmayan vize işlemlerinin durdurulması emri verildi.

Söz konusu adım, Filistin vizesine sahip kişilere, tıbbi tedavi, üniversite eğitimi, ziyaret, iş seyahati gibi amaçlarla ABD'ye gelmeleri için verilen vizeleri etkiliyor.

ABD'DEN VİZE İPTALİ

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin bu kararı Filistin tarafında tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.