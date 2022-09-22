New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaş boyunca gösterdiği diplomasi çabalarına değinen New York Times, Erdoğan'dan övgü ile bahsetti.

Dünyanın gözü, Rusya ve Ukrayna arasında şubat ayından bu yana devam eden savaşta…

Savaşın etkisi ile yaşanan tahıl ve enerji krizinin ardından Türkiye, diplomasi konusunda merkezi bir rol üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile yapılan tahıl görüşmeleri, tüm dünyanın dikkatini çekti. Liderlerle sık sık bir araya gelerek dış politikada adından sıkça bahsettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden, ABD’nin önce gelen gazetelerinden biri olan New York Times tarafından övgü ile bahsedildi.

Macron-Erdoğan karşılaştırması

İHA’nın haberine göre; New York Times’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmanın değerlendirildiği bir haber yayınlandı.

Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

Erdoğan’ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron’un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi. Macron, ‘barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı’ olarak nitelendirildi.

Putin-Erdoğan görüşmesine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in en son geçtiğimiz hafta Özbekistan’da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna’nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

"Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” sözlerine yer verilerek, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı.” denildi