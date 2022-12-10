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    New York Times: Türkiye, Rusya ile enerji bağlarını güçlendiriyor

    New York Times: Türkiye, Rusya ile enerji bağlarını güçlendiriyor

    Batılı ülkelerin aksine Ankara ile Moskova'nın gelişen ilişkilerine işaret edildi. Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda ilerlediği belirtilirken, geçiş için boğazlarda bekleyen gemiler anımsatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 09:42
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    Türkiye'nin enerji alanındaki rolü, ABD basınında gündem oldu.

    New York Times gazetesi, Ankara ile Moskova arasındaki enerji bağlarının gittikçe güçlendiğini yazdı.

    Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarına karşı çıkan Avrupa ülkelerinin, artan fiyat artışları ve olası kıtlıklar karşısında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçtiği belirtilirken, Türkiye'nin ise Rusya ile enerji bağlarını derinleştirdiği vurgulandı.

    Türkiye'nin enerji üssü olma girişimi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e işaret edilen haberde, "Her iki ülkenin başkanları, Türkiye'nin Rus gazı için bölgesel ticaret merkezine nasıl dönüştürülebileceğini konuştu.

    Türkiye, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan (nükleer) santrale ek olarak Rusya'nın tasarlayıp finanse ettiği ikinci nükleer santralin inşa edilmesini önerdi." denildi.

    Ankara'nın rolü, belirgin şekilde ortaya çıktı

    Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığı hatırlatılarak ortaya konulan çabalar için, "Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası." tespitinde bulunuldu.

    Dünya enerji ticaretinde Ankara'nın artan rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.

    Gemiler, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek için bekliyor

    Aynı haberde, "Çoğu Rusya ile bağlantısı olmayan 20'den fazla petrol tankeri İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Akdeniz'e geçmek için izin verilmesini bekliyor. Türkiye, tavan fiyatın, kıyı açıklarında sigortasız tanker riskini artırdığını söyleyerek ek sigorta belgesi talep etti." bilgisi paylaşıldı.

    Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz üzerinden güvenli tahıl koridoru anlaşmasına ve Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına aracılık ettiği kaydedildi.

    New York Times: Türkiye, Rusya ile enerji bağlarını güçlendiriyor #1


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